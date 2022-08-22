Чемпионка Европы в прыжках в воду Полякова получила травму на Спартакиаде-2022

Российская прыгунья в воду Мария Полякова не смогла завершить выступление на всероссийской Спартакиаде в прыжках воду с трёхметрового трамплина из-за травмы.

Полякова совершила первую попытку с ошибкой и поняла, что получила повреждение. Она покинула бассейн до завершения соревнований.

Чемпионкой в этой дисциплине стала представительница Московской области Екатерина Кузина. Её результат составил 310,95 балла.

Мария Полякова выигрывала Европейские игры в Баку в 2015 году. На тех же соревнованиях она взяла и серебро. Всероссийская Спартакиада — 2022 по летним видам спорта проходит с 10 августа по 2 октября среди субъектов РФ. 20 августа в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась торжественная церемония открытия соревнований.