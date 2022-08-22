«Никто из спортсменов не знает, сколько дадут». Пловец Бородин — о призовых на Спартакиаде

Чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира российский пловец Илья Бородин, победивший на дистанции 200 м в комплексном плавании на Спартакиаде-2022, рассказал о желании поучаствовать в международных стартах и призовых за успешное выступление на соревнованиях.
«Скажу честно, организация Игр Дружбы была лучше, чем на Спартакиаде. Там чувствовалось, что реально международный уровень соревнований, а здесь и спортсмены приехали расслабленные, и уровень соревнований не чувствуется, чего-то не хватает. И я не один это чувствую.
Призовые? О призовых на Спартакиаде знают только журналисты (улыбается). Никто из спортсменов не знает, сколько и чего дадут. Кто-то что-то говорил, но точно ничего никто не знает.
За результатами на международных стартах я слежу. Хотелось бы быть там, конечно. Есть какие-то надежды, что скоро появимся, но… Олимпиада в 2024 году? Даже рассуждать не хочу, если честно. Просто надеюсь, что всё будет хорошо», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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