Пловец Бородин заявил о желании побить мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом

Победитель всероссийской Спартакиады-2022 на 200 м в комплексном плавании Илья Бородин поделился мыслями о намерении побить мировой рекорд на дистанции 400 м.

«У меня в планах был рекорд Европы на 400 метрах, но его побили буквально пару недель назад, и хорошо так побили. Так что теперь сразу надо работать на мировой рекорд — они теперь очень близко стоят. Так что рекорд отодвигается, надеюсь, на короткий срок. Будем надеяться, что рекорд Европы совпадёт с мировым. Но тут уж как звёзды сложатся, потому что рекорд мира не просто так даётся», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Всероссийская Спартакиада – 2022 по летним видам спорта проходит с 10 августа по 2 октября.