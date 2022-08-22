Пловец Бородин заявил о желании побить мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом
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Победитель всероссийской Спартакиады-2022 на 200 м в комплексном плавании Илья Бородин поделился мыслями о намерении побить мировой рекорд на дистанции 400 м.
«У меня в планах был рекорд Европы на 400 метрах, но его побили буквально пару недель назад, и хорошо так побили. Так что теперь сразу надо работать на мировой рекорд — они теперь очень близко стоят. Так что рекорд отодвигается, надеюсь, на короткий срок. Будем надеяться, что рекорд Европы совпадёт с мировым. Но тут уж как звёзды сложатся, потому что рекорд мира не просто так даётся», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Всероссийская Спартакиада – 2022 по летним видам спорта проходит с 10 августа по 2 октября.
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