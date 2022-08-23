Пятиборка Самойлова выиграла золото Спартакиады-2022, чемпионка мира Губайдуллина — пятая

Московские пятиборки заняли весь пьедестал почёта на соревнованиях женщин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта. Победу одержала Мария Самойлова, серебряным призёром стала Дарья Лопаткина, обладательницей бронзовой медали – София Козлова.

Самойлова лидировала с первого вида программы и перед лазер-раном сумела создать 30-секундный отрыв от ближайшей преследовательницы Лопаткиной.

Отметим, что чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина финишировала пятой.

Спартакиада-2022. Современное пятиборье. Москва

Женщины. Личное первенство

1. Мария Самойлова (Москва) – 1399.

2. Дарья Лопаткина (Москва) – 1382.

3. София Козлова (Москва) – 1373.

4. Анастасия Чистякова (Московская область) – 1364.

5. Гульназ Губайдуллина (Московская область / ЯНАО) – 1353.

6. Анна Буряк (Москва) – 1338.