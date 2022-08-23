Каменева и Устинова одержали победы на Спартакиаде-2022 в плавании

На Спартакиаде сильнейших спортсменов в Санкт-Петербурге разыграно пять комплектов медалей.
В финальном заплыве на 200 м на спине победила Дарья Устинова, на 100 м вольным стилем – Мария Каменева, на 200 м баттерфляем – Анастасия Маркова. Пётр Жихарев стал лучшим на дистанции 100 м баттерфляем, Александр Степанов выиграл 800 м вольным стилем.
Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург
Мужчины. Вольный стиль. 800 м
1. Александр Степанов (Московская обл.) – 7.54,89.
2. Александр Егоров (Москва) – 8.00,26.
3. Сергей Семёнов (Москва) – 8.01,79.
Баттерфляй. 100 м
1. Пётр Жихарев (Москва) – 51,08.
2. Андрей Жилкин (Москва) – 51,78.
3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 51,85.
Женщины. Вольный стиль. 100 м
1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 53,89.
2. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 54,76.
3. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 55,06.
Баттерфляй. 200 м
1. Анастасия Маркова (Вологодская обл.) – 2.08,83.
2. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 2.10,39.
3. Софья Чичайкина (Самарская обл.) – 2.14,01.
Спина. 200 м
1. Дарья Устинова (Татарстан) – 2.13,60.
2. Анастасия Дуплинская (Новосибирская обл.) – 2.14,82.
3. Влада Егги (Санкт-Петербург) – 2.14,97.
- 23 августа 2022
-
20:31
-
20:15
-
19:42
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:11
-
15:49
-
15:06
-
13:31
-
12:30
- 22 августа 2022
-
23:22
-
20:45
-
20:30
-
20:19
-
19:48
-
15:21
-
12:06
-
10:48
-
10:03
-
09:25
-
02:51
-
01:34
-
00:58
-
00:39
-
00:29
-
00:13
- 21 августа 2022
-
23:46
-
23:32
-
23:18
-
23:11
-
23:02