Каменева и Устинова одержали победы на Спартакиаде-2022 в плавании

На Спартакиаде сильнейших спортсменов в Санкт-Петербурге разыграно пять комплектов медалей.

В финальном заплыве на 200 м на спине победила Дарья Устинова, на 100 м вольным стилем – Мария Каменева, на 200 м баттерфляем – Анастасия Маркова. Пётр Жихарев стал лучшим на дистанции 100 м баттерфляем, Александр Степанов выиграл 800 м вольным стилем.

Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург

Мужчины. Вольный стиль. 800 м

1. Александр Степанов (Московская обл.) – 7.54,89.

2. Александр Егоров (Москва) – 8.00,26.

3. Сергей Семёнов (Москва) – 8.01,79.

Баттерфляй. 100 м

1. Пётр Жихарев (Москва) – 51,08.

2. Андрей Жилкин (Москва) – 51,78.

3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 51,85.

Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 53,89.

2. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 54,76.

3. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 55,06.

Баттерфляй. 200 м

1. Анастасия Маркова (Вологодская обл.) – 2.08,83.

2. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 2.10,39.

3. Софья Чичайкина (Самарская обл.) – 2.14,01.

Спина. 200 м

1. Дарья Устинова (Татарстан) – 2.13,60.

2. Анастасия Дуплинская (Новосибирская обл.) – 2.14,82.

3. Влада Егги (Санкт-Петербург) – 2.14,97.