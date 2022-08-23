Ронни О'Салливан: играть со мной в снукер — то же, что в теннис с Новаком Джоковичем

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан сравнил свою игру с манерой воздействия на соперников 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«Вы можете выиграть один фрейм, два или три, но рано или поздно всё развалится. Не по вине соперника, просто его игра и психология рушатся. В конечном итоге для них всё разваливается, понимаете, о чём я? В моей голове в это время такая мысль: «Ты не можешь продолжать в том же духе, а я могу!». Пусть счёт будет 4-4, а я подниму до 12-4. Соперник вкладывает все силы, чтобы сделать счёт 4-4, но не может продолжить.
Большую часть времени я играю на достаточно высоком уровне, что довольно сложно. Это как играть с Джоковичем в теннис: ты можешь взять первый сет, выложиться на полную, но затем он начинает проникать в тебя, и ты видишь на их лицах: «Я больше не могу иметь дело с этим парнем», — приводит слова О'Салливана Eurosport.
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