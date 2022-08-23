Винер заявила, что россиянки не будут участвовать в турнире, куда не допустили Горносько

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские спортсменки не будут участвовать в турнире Gracia Cup 2022 в Венгрии, куда не допустили белорусскую гимнастку Алину Горносько, и объяснила почему.

«Мы получили приглашение на турнир в Венгрии от судьи, которая судит за Россию, но живёт там. Говорила, что федерация не имеет к нему никакого отношения, поэтому проблем с участием не будет. Раздумывали над предложением, но всё-таки решили отказаться, поскольку туда очень долго добираться, около 16 часов.

Недопуск Горносько? Нам тоже говорили, что никаких проблем с участием не будет. Но, видимо, перед чемпионатом мира местная федерация посчитала, что лучше не приглашать тех же белорусских спортсменов. Интересно, как это получилось, поскольку турнир проводится не под её эгидой. Вроде Венгрия не такая недружественная для нас страна, как, например, Великобритания, но итог всё равно тот же», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».