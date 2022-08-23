Против участия россиянок и белорусок в Gracia Cup выступила Федерация гимнастики Венгрии

Организаторы турнира по художественной гимнастике Gracia Cup в Будапеште объяснили, почему сначала пригласили российских спортсменок и белоруску Алину Горносько, но затем вынуждены были пересмотреть своё решение.
Дело в том, что Gracia Cup включает в себя два турнира, один из которых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Российские и белорусские гимнастки из-за ситуации на Украине отстранены от участия в турнирах под эгидой FIG, их изначально пригласили только на местные клубные соревнования. Однако Федерация гимнастики Венгрии выступила против этого решения организаторов.
«Мы изначально знали, что российским и белорусским гимнасткам запрещено сейчас выступать на турнире под эгидой FIG, поэтому мы их пригласили к себе на обычный клубный международный турнир. Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Беларуси не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях. В письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза. Судьи из России и Беларуси также не имеют права работать на европейских турнирах», — приводит слова организаторов турнира Gracia Cup ТАСС.
- 23 августа 2022
-
22:42
-
22:09
-
21:50
-
21:40
-
21:26
-
20:31
-
20:15
-
19:42
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:11
-
15:49
-
15:06
-
13:31
-
12:30
- 22 августа 2022
-
23:22
-
20:45
-
20:30
-
20:19
-
19:48
-
15:21
-
12:06
-
10:48
-
10:03
-
09:25
-
02:51
-
01:34
-
00:58
-
00:39
-
00:29
-
00:13