Против участия россиянок и белорусок в Gracia Cup выступила Федерация гимнастики Венгрии

Организаторы турнира по художественной гимнастике Gracia Cup в Будапеште объяснили, почему сначала пригласили российских спортсменок и белоруску Алину Горносько, но затем вынуждены были пересмотреть своё решение.

Дело в том, что Gracia Cup включает в себя два турнира, один из которых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Российские и белорусские гимнастки из-за ситуации на Украине отстранены от участия в турнирах под эгидой FIG, их изначально пригласили только на местные клубные соревнования. Однако Федерация гимнастики Венгрии выступила против этого решения организаторов.

«Мы изначально знали, что российским и белорусским гимнасткам запрещено сейчас выступать на турнире под эгидой FIG, поэтому мы их пригласили к себе на обычный клубный международный турнир. Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Беларуси не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях. В письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза. Судьи из России и Беларуси также не имеют права работать на европейских турнирах», — приводит слова организаторов турнира Gracia Cup ТАСС.