В США болельщики занялись сексом на трибуне. Им грозит до шести месяцев тюрьмы

Двое болельщиков занялись сексом на трибуне во время матча МЛБ между «Атлетикс» и «Сиэтл Маринерс». Произошедшее на одном из верхних рядов попало в объектив зрителя, находившегося на противоположной трибуне стадиона Oakland Coliseum, и стало предметом расследования местной полиции. На кадрах видно, как женщина занимается оральным сексом с мужчиной в течение нескольких секунд.
«Полиция Окленда была осведомлена об этом только после игры, мы начали расследование», — приводит слова представителя полиции TMZ Sports.
Если дело дойдёт до суда и лицам, запечатлённым на камеру, будет предъявлено обвинение, то наказание может составить до полугода тюремного заключения, к которому может быть добавлен штраф в размере $ 1 тыс. При благоприятном для нарушителей порядка исходе они могут отделаться только штрафом.
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