Ян Непомнящий сыграет на этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет на четвёртом этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Турнир Saint Louis Rapid & Blitz пройдёт с 25 по 30 августа. Соперниками Непомнящего станут Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв (оба — Франция), Фабиано Каруана, Левон Аронян, Леньер Домингес, Хикару Накамура, Сэм Шенкленд (все — США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Рихард Раппорт (Венгрия).

Гроссмейстеры сыграют один круг в быстрые шахматы (26–28 августа) и два круга в блиц (29–30 августа). Призовой фонд составит $ 175 тыс.

Турнир Saint Louis Rapid & Blitz – заключительный этап серии Grand Chess Tour.

В 2022 году Непомнящий во второй раз подряд выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.