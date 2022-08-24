Бондарь и пара Королёва/Полякова стали победителями Спартакиады-2022 в прыжках в воду

Стали известны победители Спартакиады-2022 в мужских прыжках в воду с вышки и женских синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. На вышке золото завоевал Александр Бондарь, в синхроне лучшими стали Виталия Королёва с Марией Поляковой, опередив Елизавету Кузину и Кристину Ильину на 2,4 балла.



Спартакиада-2022. Прыжки в воду. Казань

Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки

1. Александр Бондарь (Московская обл.) – 546,50.

2. Руслан Терновой (Москва) – 482,85.

3. Никита Шлейхер (Татарстан) – 469,45.



Женщины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки

1. Виталия Королёва / Мария Полякова (Москва/Татарстан) – 295,50.

2. Елизавета Кузина / Кристина Ильиных (Московская обл.) – 293,10.

3. Виктория Просекова / Виктория Фролова (Санкт-Петербург) – 264,48.