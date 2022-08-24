Евгений Рылов объяснил, почему на Спартакиаде-2022 допустил фальстарт на стометровке

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объяснил, почему на Спартакиаде-2022 допустил фальстарт на дистанции 100 метров на спине. Заплыв на 200 метров Рылов выиграл.

«Мне сказали, что можно попробовать оспорить, — почему нет? Для меня с непривычки очень долго держали старт. Старт на спине длится от двух секунд и больше — это катастрофически долго. Я выводы сделал: сегодня подтягивался сознательно позже. С изменением стартёра у меня возникли проблемы. Наверное, сказалась привычка с международных турниров. Там после команды «на старт» уже через полторы секунды ты летишь. Но тут всё сложилось: и судья долго делал, и я не подстроился, так получилось», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.