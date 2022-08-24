Евгений Рылов рассказал, как повлиял на него скандал с FINA

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, как сказался на его состоянии скандал с Международной федерацией плавания (FINA) из-за участия спортсмена в митинге-концерте в Лужниках.
В марте FINA дисквалифицировала Рылова на девять месяцев, не объяснив условия своего решения, а потом уже отстранила всех российских спортсменов от участия в международных турнирах.
«Скандал, конечно, повлиял на моё состояние. Если бы мне запретили тренироваться, было бы вообще очень грустно. Было неприятно непосредственно перед чемпионатом России, где было непонятно, могу ли я выступать. Я приехал в Казань и ждал — уезжать мне или оставаться. Это, пожалуй, единственный сложный момент был», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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