Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгений Рылов рассказал, как повлиял на него скандал с FINA

Евгений Рылов рассказал, как повлиял на него скандал с FINA
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, как сказался на его состоянии скандал с Международной федерацией плавания (FINA) из-за участия спортсмена в митинге-концерте в Лужниках.

В марте FINA дисквалифицировала Рылова на девять месяцев, не объяснив условия своего решения, а потом уже отстранила всех российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Скандал, конечно, повлиял на моё состояние. Если бы мне запретили тренироваться, было бы вообще очень грустно. Было неприятно непосредственно перед чемпионатом России, где было непонятно, могу ли я выступать. Я приехал в Казань и ждал — уезжать мне или оставаться. Это, пожалуй, единственный сложный момент был», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

«Не позор, а посмешище». Героя Олимпиады Рылова жёстко наказали, Большунов следующий? «Не позор, а посмешище». Героя Олимпиады Рылова жёстко наказали, Большунов следующий?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022