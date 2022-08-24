Десятиборец Макаренко: чемпионат России — это не цель. Здесь ты не можешь себя зажечь

Чемпион России в семиборье и в десятиборье 2018 года, серебряный призёр ЧР-2022 в десятиборье Артём Макаренко рассказал о том, каково ему соревноваться, будучи отстранённым от участия в международных стартах.

С 2015 года российские легкоатлеты могли принимать участие в международных турнирах, только получив нейтральный статус. В 2022 году большинство российских спортсменов отстранены из-за ситуации на Украине.

«Существует ли сборная России? Не знаю. Для меня она существовала полгода, с тех пор как я в неё попал и один раз съездил на международные соревнования, на юниорский чемпионат Европы в 2015 году. Под флагом своей страны. И после этого все чемпионаты мира, Европы только следил и думал, как буду с ними рубиться, соревноваться. Мечтал соревноваться с лучшими.

Здесь ты не можешь себя зажечь. Хотя это просто от выхода на стадион должно происходить, но этого нет. Чемпионат России – это не цель. Она у меня была в 2017 году, но не десять же раз её проходить, мастера спорта международного класса я выполнил.

Допускаю ли мысль о смене гражданства? Да. Был вариант, но не сумел технически его реализовать», — сказал Макаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.