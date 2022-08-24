Сидорова объяснила, почему российские легкоатлеты не спешат менять спортивное гражданство

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, в каком состоянии берёт рекордные высоты. На чемпионате России спортсменка показала лучший результат сезона в мире – 5,91 метра.

Также Сидорова объяснила, почему, несмотря на все проблемы, российские легкоатлеты не спешат менять спортивное гражданство.

«Месяц назад я просто лежала на диване и хотела исчезнуть из этой вселенной. Сейчас своими результатами немножко сама себя вытаскиваю. У лёгкой атлетики куча проблем, лёгкая атлетика, на мой взгляд, идёт вниз, а не вверх в России.

То, что не могу прыгать, – это сложно, грустно, но я переживу, если это хоть как-то поможет… Хотя понимаю, что не поможет. Хочется, чтобы всё закончилось. Если не буду прыгать, то окей, моя карьера была длинная, много титулов, мне не стыдно за неё, найду, чем заняться в жизни другим. Это какой-то сплошной ком грусти, боли отчаяния.

Планов нет. Неприятно, что такие обстоятельства заставляют тебя заканчивать, но это рано или поздно случилось бы. Поэтому мне даже чуть легче, чем молодёжи. Я не знаю, какая у них надежда есть вообще на что-то. Я успела, стала чемпионкой мира, серебряным призёром Олимпийских игр и, наверное, не стала бы особо ничего менять.

Разговоры о смене гражданства ходят среди легкоатлетов, но всё сводится к тому, что у нас карантин три года. И, что бы ты ни делал, ты подписываешься на то, что три года вообще не можешь нигде выступать. Поэтому, конечно, людей это тормозит, они надеются на что-то. Есть ли другой выход? Я не вижу. Я уже таким пессимистом стала за последние несколько лет! Мне очень грустно, и нет ответа», — сказала Сидорова в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.