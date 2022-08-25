Муж Ласицкене: легкоатлетам стоило объединиться и сняться всем со Спартакиады

Спортивный журналист и комментатор Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки Марии Ласицкене, отреагировал на фильм своего коллеги Виктора Кравченко «Последние российские атлеты».

Фильм снимался на чемпионате России в Чебоксарах; в Москве, где тренируется вице-чемпионка Олимпиады-2022 Анжелика Сидорова; во Владикавказе и Волгодонске. Чемпионы России со слезами на глазах сожалеют, что вовремя не сменили спортивное гражданство. Тренер обладательницы лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом пакетом вычерпывает воду из сектора в Москве. В сертифицированном манеже Владикавказа дыры в полу, а метатели тренируются в парке, оглядываясь, нет ли прохожих. В Волгодонске прыгуны в длину и тройным разбегаются по дорожке из неизвестно откуда привезённой тренером резины и приземляются на мат. Отдельный разговор – ставки: семь тысяч рублей у молодого тренера и 20 тысяч – у заслуженного.

«После просмотра понял, что легкоатлетам стоило объединиться и сняться всем со Спартакиады. Это был бы сильный ответ и ВФЛА, и Минспорту РФ на всё происходящее все эти годы», — написал Ласицкас в своём телеграм-канале.