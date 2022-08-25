Расписание мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

25 августа стартует чемпионат мира по волейболу – 2022, который пройдёт в Польше и Словении. Первоначально его планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.
В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Две лучшие из каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших в группах третьи места пройдут дальше. Во втором групповом этапе 16 команд образуют четыре группы (G, H, I, J) по четыре команды. Победители групп и две лучшие команды из числа занявших в группах вторые места пройдут дальше. В третьем групповом этапе шесть команд образуют две группы (K, L) по три команды. По две лучшие команды из групп пройдут в полуфинал плей-офф. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Представляем вашему вниманию расписание матчей.
Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Расписание матчей (время – московское)
Первый групповой этап
26 августа, пятница
Группа B. Бразилия – Куба – 12:00
Группа B. Япония – Катар – 15:00
Группа C. США – Мексика – 18:30
Группа D. Франция – Германия – 18:30
Группа C. Польша – Болгария – 21:30
Группа D. Словения – Камерун – 21:30
27 августа, суббота
Группа E. Турция – Китай – 12:00
Группа F. Нидерланды – Египет – 15:00
Группа A. Тунис – Пуэрто-Рико – 18:30
Группа F. Аргентина – Иран – 18:30
Группа A. Украина – Сербия – 21:30
Группа E. Италия – Канада – 22:15
28 августа, воскресенье
Группа B. Куба – Катар – 12:00
Группа B. Бразилия – Япония – 15:00
Группа C. США – Болгария – 18:30
Группа D. Германия – Камерун – 18:30
Группа C. Польша – Мексика – 21:30
Группа D. Франция – Словения – 21:30
29 августа, понедельник
Группа E. Канада – Китай – 12:00
Группа F. Аргентина – Нидерланды – 15:00
Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 18:30
Группа F. Иран – Египет – 18:30
Группа A. Украина – Тунис – 21:30
Группа E. Италия – Турция – 22:15
30 августа, вторник
Группа B. Бразилия – Катар – 12:00
Группа B. Япония – Куба – 15:00
Группа C. Мексика – Болгария – 18:30
Группа D. Франция – Камерун – 18:30
Группа C. Польша – США – 21:30
Группа D. Словения – Германия – 21:30
31 августа, среда
Группа F. Аргентина – Египет – 12:00
Группа E. Канада – Турция – 15:00
Группа A. Сербия – Тунис – 18:30
Группа F. Иран – Нидерланды – 18:30
Группа A. Украина – Пуэрто-Рико – 21:30
Группа E. Италия – Китай – 22:15
Второй групповой этап
2–4 сентября
Третий групповой этап
7–9 сентября
Полуфинал
10 сентября
Матч за третье место
11 сентября
Финал
11 сентября
- 25 августа 2022
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12:00
-
00:36
- 24 августа 2022
-
22:58
-
22:17
-
22:09
-
21:18
-
20:53
-
20:31
-
20:22
-
20:15
-
20:06
-
19:25
-
19:08
-
18:59
-
18:31
-
18:02
-
17:35
-
00:51
- 23 августа 2022
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22:42
-
22:09
-
21:50
-
21:40
-
21:26
-
20:31
-
20:15
-
19:42
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:11
-
15:49
-
15:06