Расписание мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

25 августа стартует чемпионат мира по волейболу – 2022, который пройдёт в Польше и Словении. Первоначально его планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.



В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Две лучшие из каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших в группах третьи места пройдут дальше. Во втором групповом этапе 16 команд образуют четыре группы (G, H, I, J) по четыре команды. Победители групп и две лучшие команды из числа занявших в группах вторые места пройдут дальше. В третьем групповом этапе шесть команд образуют две группы (K, L) по три команды. По две лучшие команды из групп пройдут в полуфинал плей-офф. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Представляем вашему вниманию расписание матчей.



Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины

Расписание матчей (время – московское)



Первый групповой этап



26 августа, пятница



Группа B. Бразилия – Куба – 12:00

Группа B. Япония – Катар – 15:00

Группа C. США – Мексика – 18:30

Группа D. Франция – Германия – 18:30

Группа C. Польша – Болгария – 21:30

Группа D. Словения – Камерун – 21:30



27 августа, суббота



Группа E. Турция – Китай – 12:00

Группа F. Нидерланды – Египет – 15:00

Группа A. Тунис – Пуэрто-Рико – 18:30

Группа F. Аргентина – Иран – 18:30

Группа A. Украина – Сербия – 21:30

Группа E. Италия – Канада – 22:15



28 августа, воскресенье



Группа B. Куба – Катар – 12:00

Группа B. Бразилия – Япония – 15:00

Группа C. США – Болгария – 18:30

Группа D. Германия – Камерун – 18:30

Группа C. Польша – Мексика – 21:30

Группа D. Франция – Словения – 21:30



29 августа, понедельник



Группа E. Канада – Китай – 12:00

Группа F. Аргентина – Нидерланды – 15:00

Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 18:30

Группа F. Иран – Египет – 18:30

Группа A. Украина – Тунис – 21:30

Группа E. Италия – Турция – 22:15



30 августа, вторник



Группа B. Бразилия – Катар – 12:00

Группа B. Япония – Куба – 15:00

Группа C. Мексика – Болгария – 18:30

Группа D. Франция – Камерун – 18:30

Группа C. Польша – США – 21:30

Группа D. Словения – Германия – 21:30



31 августа, среда



Группа F. Аргентина – Египет – 12:00

Группа E. Канада – Турция – 15:00

Группа A. Сербия – Тунис – 18:30

Группа F. Иран – Нидерланды – 18:30

Группа A. Украина – Пуэрто-Рико – 21:30

Группа E. Италия – Китай – 22:15



Второй групповой этап

2–4 сентября



Третий групповой этап

7–9 сентября



Полуфинал

10 сентября



Матч за третье место

11 сентября



Финал

11 сентября