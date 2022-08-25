Волейбольный клуб «Факел» представил новую форму

Волейбольный клуб «Факел» (Новый Уренгой) представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2022/2023. В презентации поучаствовали либеро Алексей Чанчиков, блокирующий Никита Крот и либеро Евгений Андреев.

Фото: Пресс-служба ВК «Факел»

Со 2 по 4 сентября в Кемерово «Факел» проведёт первые матчи предварительного этапа Кубка России − 2022. Соперниками команды станут «Кузбасс» (Кемерово), «Нова» (Новокуйбышевск) и «Локомотив» (Новосибирск). Ответные матчи пройдут в Новосибирске с 16 по 18 сентября.

Предварительный этап Суперлиги в сезоне-2022/2023 пройдёт с 1 октября по 24 марта в два круга по системе «каждый с каждым дома и на выезде». Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо». «Факел» в прошлом сезоне занял 10-е место.