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Владимир Федосеев отобрался на чемпионат мира по шахматам Фишера

Владимир Федосеев отобрался на чемпионат мира по шахматам Фишера
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Российский шахматист Владимир Федосеев примет участие во втором чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 30 октября 2022 года. В финале квалификации россиянин обыграл канадца Эрика Хансена.

В заключительном матче первого розыгрыша в 2019 году, проходившего в Норвегии, американский гроссмейстер Уэсли Со победил чемпиона по классическим шахматам Магнуса Карлсена. Владимир Федосеев остановился в четвертьфинале.

Шахматы Фишера − вариант шахмат, предложенный легендарным Бобби Фишером, чемпионом мира по шахматам 1972–1975 годов. Правила игры такие же, как и в стандартных шахматах, но начальное положение фигур перемешивается случайным образом.

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