Шахматная компания, акционером которой был Магнус Карлсен, продана за € 83 млн

Шахматная компания Play Magnus Group, 8,5% акций которой принадлежали норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену, была продана сайту Сhеss.соm за € 83 млн, сообщает NRK.

Chess.com является самым посещаемым шахматным ресурсом в мире. Play Magnus Group была основана в 2013 году вокруг одноимённого шахматного приложения. Со временем компания стала набирать популярность и сосредоточилась на онлайн-шахматах, играх и электронном обучении. Компания была зарегистрирована на фондовой бирже в 2020 году.

Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам. Ранее он подтвердил своё участие во втором мировом первенстве Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматам Фишера, которое пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 30 октября 2022 года.