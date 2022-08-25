Шахматная компания, акционером которой был Магнус Карлсен, продана за € 83 млн

Шахматная компания Play Magnus Group, 8,5% акций которой принадлежали норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену, была продана сайту Сhеss.соm за € 83 млн, сообщает NRK.
Chess.com является самым посещаемым шахматным ресурсом в мире. Play Magnus Group была основана в 2013 году вокруг одноимённого шахматного приложения. Со временем компания стала набирать популярность и сосредоточилась на онлайн-шахматах, играх и электронном обучении. Компания была зарегистрирована на фондовой бирже в 2020 году.
Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам. Ранее он подтвердил своё участие во втором мировом первенстве Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматам Фишера, которое пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 30 октября 2022 года.
- 25 августа 2022
-
16:29
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
14:28
-
12:00
-
00:36
- 24 августа 2022
-
22:58
-
22:17
-
22:09
-
21:18
-
20:53
-
20:31
-
20:22
-
20:15
-
20:06
-
19:25
-
19:08
-
18:59
-
18:31
-
18:02
-
17:35
-
00:51
- 23 августа 2022
-
22:42
-
22:09
-
21:50
-
21:40
-
21:26
-
20:31
-
20:15
-
19:42
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:00