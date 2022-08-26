Тренер Болгарии: поляки и словенцы получили привилегии на ЧМ по волейболу — это неуместно

Тренер мужской сборной Болгарии по волейболу Николай Желязков прокомментировал систему проведения чемпионата мира, который сегодня, 26 августа, стартует в Польше и Словении.

«Понятно, что принцип обеспечения наивысшего положения поляков и словенцев неверен. Это неуместно и ненужно. Это даёт им большое преимущество, и эти команды по-прежнему очень сильны. Но правила есть правила, и мы не будем на них жаловаться», − приводит слова Николая Желязкова Sport.pl.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. Сборная Польши сыграет в группе с командами Болгарии, Мексики и США. Сборной Словении будут противостоять Германия, Камерун и Франция. Команда Желязкова первый матч проведёт с хозяевами турнира − сборной Польши.