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FIVB ответила на обвинения в создании привилегий Польше и Словении

FIVB ответила на обвинения в создании привилегий Польше и Словении
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В Международной федерации волейбола (FIVB) ответили на обвинения в создании привилегий Польше и Словении на чемпионате мира по волейболу среди мужчин − 2022, где данные страны являются хозяевами турнира.

«Формат первого группового этапа был придуман только для того, чтобы хозяева играли в своей стране как можно дольше. Общими правилами FIVB предусмотрено, что принимающая сторона всегда будет иметь приоритет при посеве на втором этапе соревнований. Поэтому она в какой-то мере выиграет от этого», − приводит слова представителя федерации Sport.pl.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдёт с 26 августа по 11 сентября. Сборная Польши сыграет в группе с командами Болгарии, Мексики и США. Сборной Словении будут противостоять Германия, Камерун и Франция.

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