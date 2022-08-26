Гребенников: было бы здорово выиграть ЧМ, но привилегии Словении и Польши усложняют задачу

Олимпийский чемпион, либеро сборной Франции Женя Гребенников поделился ожиданиями от чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года, который пройдёт в Польше и Словении.
«Мы должны защищать свой статус, потому что теперь все хотят нас опустить. Ещё один чемпионат мира − это тяжело, так как уровень однороден за одним-двумя исключениями. Сегодня мы играем очень хорошо, но в тяжёлых матчах, в том числе с очень сильными командами, никогда не знаешь наверняка. Даже когда у нас не очень хороший день, мы всё равно должны суметь победить. Мы должны работать над этим с прицелом на Париж-2024. С этой точки зрения было бы здорово выиграть этот чемпионат мира, но формула усложняется статусами Словении и Польши. Так что мой настрой прежде всего состоит в том, чтобы хорошо сыграть в этом соревновании, расставить всё по местам, прогрессировать, и, если в конце будет победа, всё будет идеально», − приводит слова Гребенникова Le Figaro.
Напомним, хозяева турнира (сборные Польши и Словении) будут посеяны первыми и вторыми перед 1/8 финала и выступят на домашних аренах вне зависимости от занятого места в группе. Сборная Франции сыграет в группе с командами Германии, Камеруна и Словении.
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