«Хуже скандала». Польский журналист возмутился, что FIVB не опубликовала регламент ЧМ-2022

Польский журналист Рафал Стех возмутился, что Международная федерация волейбола (FIVB) не опубликовала официальный регламент чемпионата мира среди мужских команд за 17 часов до первого матча. По его словам, такое бездействие нельзя считать простым скандалом.

«За 17 часов до начала турнира волейболистов FIVB всё ещё не опубликовала подробный регламент. Это хуже скандала. Жалко на это смотреть. Если этот вид спорта наконец не начнёт себя уважать, то это не будет делать никто», — написал Стех в своих социальных сетях.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдёт с 26 августа по 11 сентября в городах Польши и Словении. Сборная Польши сыграет в группе с командами Болгарии, Мексики и США.