Китайские волейболистки играли в масках. Им не сказали, что их можно снять
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Федерация волейбола Китая извинилась за то, что не попросила членов женской сборной, которая в настоящее время участвует в Кубке Азии на Филиппинах, снять маски во время матча с Ираном, сообщает Le Figaro.
В заявлении было сказано, что персонал команды заставил игроков надеть маски, когда они вошли в спортивную арену. Это было связано с появившейся информацией о том, что у некоторых спортсменок из других стран-участниц был выявлен ковид.
Китаянки весь матч провели в масках, но это не помешало им одержать победу по сетам со счётом 3-1 и занять в своей группе первое место.
Отметим, что Китай является одной из немногих стран, которые продолжают применять строгую политику в отношении заболеваемости ковидом.
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