На матче-открытии ЧМ-2022 по волейболу почти пустые трибуны. Турнир отобрали у России

Сегодня, 26 августа, стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин – 2022. Соревнования проходят в Польше и Словении. Первоначально турнир планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.

На первом матче, в котором встречаются сборные Бразилии и Кубы, присутствует не более 100 зрителей. Спортсмены играют на фоне пустых трибун большой «Арены Стожице» в Любляне (Словения). Волейболисты из Кубы выиграли первый сет со счётом 33:31.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдёт с 26 августа по 11 сентября. В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 11 сентября.