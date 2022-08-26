В Норвегии знали о допинговых проблемах уже три года назад

В Норвежской спортивной конфедерации (NIF) знали о допинговых проблемах ещё в мае 2019 года. Об этом свидетельствует электронное письмо, которое оказалось в распоряжении NRK.

В письме NIF и Антидопинговая организации Норвегии (ADNO) запросили у министерства культуры разъяснений в отношении тестирования на допинг лиц, не достигших 18-летнего возраста, без согласия родителей. Другими словами, та самая проблема, которая может привести к серьёзным последствиям для норвежского спорта, была известна уже тогда.



Письмо было подписано генеральным секретарём NIF, им тогда являлась Карен Квалеваг, и генеральным менеджером ADNO Андерсом Сольхеймом и отправлено уже 28 мая 2019 года.

Президент NIF Берит Кьелль не проинформировала ни одну из федераций и ни один спортивный совет об антидопинговых проблемах до того, как об этом сообщили СМИ. Теперь NIF обратилась в министерство с просьбой внести поправки в закон.