Трансляции ЧМ по волейболу продают через рекламу с Зайцевым, который не сыграет на турнире
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Компания Volleyball World, владеющая маркетинговыми правами на все турниры под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB), использовала постеры с итальянцем Иваном Зайцевым и полькой Мальвиной Смаржек для продвижения своих телевизионных подписок на матчи чемпионата мира среди мужских и женских команд.
Однако ранее появилась информация, что оба игрока не сыграют за свои национальные сборные в этом сезоне.
Фото: Volleyball World
Иван Зайцев родился в семье советских спортсменов, в семилетнем возрасте начал заниматься волейболом в России, но спустя два года переехал с родителями в Италию. С 2014 по 2016 год Зайцев выступал за московское «Динамо», в составе которого стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.
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