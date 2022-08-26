Дмитрий Губерниев: сейчас самое главное — поддержать спортсменов и тренеров

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал поддержать российских спортсменов и тренеров в условиях отсутствия международных соревнований.
«Ещё про призовые. В лыжах или в иных видах. Сейчас самое главное − поддержать спортсменов и тренеров! Понятно, что люди получают зарплату. Там и сям. Но в условиях отсутствия международных коммерческих и официальных стартов дополнительная поддержка необходима. Особенно молодым спортсменам, которым нужна мотивация, в том числе и финансовая. Отсюда необходимо не только надеяться на государство, но и спонсоров искать. Кто этого не понимает, либо дурак, либо некомпетентный валенок! И вдвойне важно поддерживать детский и юношеский спорт! А вот тут уже должна быть работа на местном уровне. И работа очень большая. Мы вместе должны сохранить в стране спорт», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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