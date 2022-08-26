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Сборная Японии уверенно переиграла Катар на ЧМ по волейболу

Сборная Японии уверенно переиграла Катар на ЧМ по волейболу
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Сборная Японии расправилась с командой Катара в первый день чемпионата мира по волейболу.

Японцы оказались сильнее соперника со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). Самым результативным в составе победителей стал диагональный Юдзи Нисида, набравший 15 очков, 10 баллов в копилку азиатской команды принёс доигровщик Ран Такахаси. У Катара 15 очков записал на свой счёт Юссеф Углаф.

ЧМ-2022 (м). Группа B. 1-й тур
26 августа 2022, пятница. 15:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Катар

В следующем туре Японии предстоит встретиться с Бразилией, а Катар сыграет с Кубой. Оба матча запланированы на 28 августа.

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Ранее в первом матче турнира сборная Бразилии победила команду Кубы, отыгравшись с 0:2 по сетам. Действующим чемпионом мира является Польша.

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