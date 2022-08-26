«Если об этом думать, то можно с ума сойти». Пловчиха Темникова — об отстранении россиян

Российская пловчиха Мария Темникова поделилась мыслями о предстоящих стартах и рассказала о том, какие чувства испытывает из-за неучастия в соревнованиях.
«С нашим доступом на Олимпиаду в Париже возможно всё что угодно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас такое время, что если много об этом думать, то можно и с ума сойти. Поэтому просто готовимся к тому, что есть.
Я смотрю международные турниры. Интересно, как девчонки плывут, сравниваю результаты. Обидно, конечно, что нас там нет, но спортивный интерес сохраняется. Смотрю без особых чувств, просто любопытно.
Спартакиада? Поскольку я нахожусь дома, мне очень комфортно. У нас заканчивается сезон, и я этому очень рада. Пользуясь случаем, хочу передать привет всей своей семье, и в особенности дедушке», — передаёт слова Темниковой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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