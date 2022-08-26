Призёр ОИ Иван Гирёв: когда нас отстранили, я подумал — повезло

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года пловец Иван Гирёв объяснил, почему не расстроился отстранению российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году.
«За международными турнирами слежу. Это интересно. Не обидно ли, что россиян нет на турнирах? Я бы в любом случае и чемпионат мира, и чемпионат Европы пропустил из-за травмы. Определённо, хотелось бы видеть наших ребят на арене и болеть за них. Когда нас отстранили, даже подумал, что немного повезло, так как появилось время спокойно восстановиться. Но лучше, конечно, было бы не ломаться.
Возможный пропуск Олимпиады в Париже? Я мало на что влияю. Всё сейчас в подвешенном состоянии, но все работают и живут идеей попасть на Олимпиаду. Все стремятся к высшему результату и работаем на него, а где его реализуем — покажет время. Не думаю о том, что будет дальше. Можно сказать, что живу здесь и сейчас», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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