Украинец Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги, опередив действующего чемпиона мира

Призёр чемпионатов мира и Европы украинский легкоатлет Андрей Проценко стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне. Проценко выиграл соревнования с результатом 2,24 метра. Планку на той же высоте преодолели ещё три спортсмена, но только украинец брал все высоты с первой попытки.

Отметим, что второе место занял олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Мутаз Эсса Баршим из Катара, который первую осечку допустил ещё на высоте 2,20.

Все попытки квартета сильнейших на высоте 2,27 метра оказались неудачными.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна

Прыжки в высоту. Мужчины

1. Андрей Проценко (Украина) — 2,24.

2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,24.

3. Джувон Харрисон (США) – 2,24.

4. Хамиш Керр (Новая Зеландия) – 2,24.