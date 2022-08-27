Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 26 августа, турнирная таблица

26 августа состоялись первые матчи чемпионата мира по волейболу, который проходит в Словении и Польше. В стартовый игровой день завершилось шесть встреч в группах В, С и D.
Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
Групповой этап. 26 августа, пятница
Группа B. Бразилия – Куба – 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16)
Группа B. Япония – Катар – 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)
Группа C. США – Мексика – 3:0 (25:18, 25:20, 25:12)
Группа C. Польша – Болгария – 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)
Группа D. Франция – Германия – 3:0 (25:22, 28:26, 26:24)
Группа D. Словения – Камерун – 3:0 (25:19, 25:23, 25:21)
27 августа на чемпионате мира по волейболу пройдёт шесть матчей. В борьбу на турнире вступят команды групп A, E и F. Мировое первенство проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши, которая в финале переиграла Бразилию. Бронзовую награду на ЧМ-2018 получила команда США.
- 27 августа 2022
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:08
-
20:52
-
20:51
-
20:41
-
20:32
-
20:25
-
19:42
-
19:29
-
19:22
-
18:47
-
18:28
-
17:49
-
16:03
-
15:46
-
14:27
-
13:59
-
13:42
-
13:06
-
12:51
-
12:22
-
11:56
-
11:48
-
11:29
-
11:10
-
11:03
-
10:53
-
10:39
-
08:00
-
04:01
- 25 августа 2022
-
21:48
-
20:29
-
18:54