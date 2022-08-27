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Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 26 августа, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 26 августа, турнирная таблица
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26 августа состоялись первые матчи чемпионата мира по волейболу, который проходит в Словении и Польше. В стартовый игровой день завершилось шесть встреч в группах В, С и D.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
Групповой этап. 26 августа, пятница

Группа B. Бразилия – Куба – 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16)
Группа B. Япония – Катар – 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)

Группа C. США – Мексика – 3:0 (25:18, 25:20, 25:12)
Группа C. Польша – Болгария – 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)

Группа D. Франция – Германия – 3:0 (25:22, 28:26, 26:24)
Группа D. Словения – Камерун – 3:0 (25:19, 25:23, 25:21)

Турнирная таблица мужского чемпионата мира по волейболу

27 августа на чемпионате мира по волейболу пройдёт шесть матчей. В борьбу на турнире вступят команды групп A, E и F. Мировое первенство проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши, которая в финале переиграла Бразилию. Бронзовую награду на ЧМ-2018 получила команда США.

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