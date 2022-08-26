Польша легко переиграла Болгарию на чемпионате мира по волейболу

Сборная Польши уверенно расправилась с командой Болгарии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.
Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:20) в пользу хозяев мирового первенства. Лучшим в составе польской команды стал доигровщик Камиль Семенюк, набравший 16 очков (11 в атаке). Вторым по результативности у победителей матча стал диагональный Бартош Курек (13 баллов). У сборной Болгарии девять очков на свой счёт записал Цветан Соколов.
В параллельном матче команда Словении в трёх сетах оказалась сильнее Камеруна (25:19, 25:23, 25:21). Диагональный словенцев Тончек Штерн отметился 16 очками. Камерунские доигровщики Кавого Йяусси и Седрик Битуна принесли в копилку команды по девять баллов, став наряду с диагональным Иваном Битьей лучшими по результативности.
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