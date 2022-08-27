Синхронистка Чигирёва совершит символический удар перед матчем ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив»

Специальным гостем матча женской футбольной Суперлиги между ЦСКА и «Локомотивом» станет спортсменка, выступающая в синхронном плавании, Влада Чигирёва. Она нанесёт первый символический удар по мячу, сообщает пресс-служба ЖФК ЦСКА.



Влада Чигирёва является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020), 11-кратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию. Спортсменка имеет звание заслуженного мастера спорта России.



Матч ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив» состоится сегодня, 27 августа, в 12:30 мск на стадионе «Новые Химки» в городе Химки. У обоих соперников по 40 очков после 17 проведённых матчей. В первом круге встреча на стадионе «Сапсан-Арена» завершилась со счётом 0:0.