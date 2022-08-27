Победа над Китаем стала для Турции первой за 56 лет на ЧМ по волейболу

Сборная Турции во второй день чемпионата мира по волейболу уверенно переиграла Китай на «Арене Стожице» в Любляне (Словения). Эта победа стала для турков первой на чемпионатах мира с 1966 года, когда им удалось одолеть Монголию — 3:0 (15:3, 15:8, 15:5).

Турция обыграла Китай со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:14). Самым результативным игроком встречи стал диагональный турецкой сборной Адис Лагумджия, набравший 19 очков (17 в атаке). У Китая 10 баллов на свой счёт записал доигровщик Чжан Цзининь.

Наилучшим результатом Турции на мировых первенствах является 15-е место. Команда никогда не выступала на Олимпийских играх.

В группе E, помимо Турции и Китая, 27 августа проведут свой матч сборные Канады и Италии. Встреча запланирована на 22:15 мск.