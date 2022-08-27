Мария Ласицкене: могла бы ещё попрыгать. Непривычно так рано заканчивать

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене после победы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов в Челябинске заявила, что готова продолжить сезон.
На Спартакиаде Ласицкене показала лучший результат сезона в России (третий в мире), преодолев планку на высоте 2,01 метра. В 2022 году российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Я могла бы ещё попрыгать. Мне непривычно так рано заканчивать. Я не устала, и если бы мне сказали, что завтра нужно лететь стартовать, то я бы полетела. Но факт остаётся фактом, его нужно принимать таким. От меня теперь требуется только отдохнуть перед следующим сезоном.
1 октября я начинаю подготовку к зимнему сезону», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
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