Мария Ласицкене: могла бы ещё попрыгать. Непривычно так рано заканчивать

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене после победы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов в Челябинске заявила, что готова продолжить сезон.

На Спартакиаде Ласицкене показала лучший результат сезона в России (третий в мире), преодолев планку на высоте 2,01 метра. В 2022 году российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Я могла бы ещё попрыгать. Мне непривычно так рано заканчивать. Я не устала, и если бы мне сказали, что завтра нужно лететь стартовать, то я бы полетела. Но факт остаётся фактом, его нужно принимать таким. От меня теперь требуется только отдохнуть перед следующим сезоном.

1 октября я начинаю подготовку к зимнему сезону», — приводит слова Ласицкене ТАСС.