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Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 27 августа, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 27 августа, турнирная таблица
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27 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира по волейболу, который проходит в Словении и Польше. Во второй игровой день завершилось шесть встреч в группах A, E и F.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
Групповой этап. 27 августа, суббота

Группа A. Сербия – Украина – 3:0 (28:26, 25:21, 25:20)
Группа A. Тунис – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)

Группа E. Турция – Китай – 3:0 (25:15, 25:19, 25:14)
Группа E. Италия – Канада – 3:0 (25:13, 25:18, 39:37)

Группа F. Нидерланды – Египет – 3:0 (25:17, 25:22, 25:16)
Группа F. Иран – Аргентина – 3:2 (22:25, 30:28, 25:18, 32:34, 21:19)

Турнирная таблица мужского чемпионата мира по волейболу

28 августа на чемпионате мира по волейболу пройдёт шесть матчей 2-го тура в группах B, С и D. Мировое первенство проходит с 26 августа по 11 сентября.

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