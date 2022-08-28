Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер сборной Украины: мы на чемпионате мира не только потому, что Россию исключили

Тренер сборной Украины: мы на чемпионате мира не только потому, что Россию исключили
Комментарии

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш рассказал о значении чемпионата мира для волейболистов национальной команды и определил причины попадания украинской сборной на мировое первенство.

«Мы на чемпионате мира не только потому, что Россию исключили. Мы здесь, потому что наша работа принесла нам этот результат и это место в рейтинге FIVB, иначе на нашем месте была бы какая-то другая сборная. ЧМ очень важен для украинских волейболистов, ведь они могут отметить себя на волейбольной карте. Если ты играешь в украинской лиге, тебя никто не знает. Будем надеяться, что этот турнир будет иметь важное значение для будущего волейбола в этой стране», — приводит слова тренера Sport.pl.

После отстранения российской команды от ЧМ по волейболу её место заняла Украина. На женском чемпионате мира вместо России выступит Хорватия.

Новость по теме
Тренер сборной Украины сообщил, что некоторые волейболисты отказались выступать за команду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022