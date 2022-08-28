Тренер сборной Украины: мы на чемпионате мира не только потому, что Россию исключили

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш рассказал о значении чемпионата мира для волейболистов национальной команды и определил причины попадания украинской сборной на мировое первенство.
«Мы на чемпионате мира не только потому, что Россию исключили. Мы здесь, потому что наша работа принесла нам этот результат и это место в рейтинге FIVB, иначе на нашем месте была бы какая-то другая сборная. ЧМ очень важен для украинских волейболистов, ведь они могут отметить себя на волейбольной карте. Если ты играешь в украинской лиге, тебя никто не знает. Будем надеяться, что этот турнир будет иметь важное значение для будущего волейбола в этой стране», — приводит слова тренера Sport.pl.
После отстранения российской команды от ЧМ по волейболу её место заняла Украина. На женском чемпионате мира вместо России выступит Хорватия.
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