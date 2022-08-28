Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 28 августа
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28 августа стартует второй тур чемпионата мира по волейболу среди мужчин. На площадках Польши и Словении сойдутся команды групп B, C и D.
Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Расписание матчей (время – московское)
Групповой этап. 28 августа, воскресенье
Группа B. Куба – Катар – 12:00
Группа B. Бразилия – Япония – 15:00
Группа C. США – Болгария – 18:30
Группа D. Германия – Камерун – 18:30
Группа C. Польша – Мексика – 21:30
Группа D. Франция – Словения – 21:30
Действующим чемпионом мира является сборная Польши, которая в 2018 году в финальном матче одолела бразильцев со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Бронзовыми призёрами стали американцы, расправившиеся с командой Сербии в матче за третье место (23:25, 25:17, 32:30, 25:19).
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