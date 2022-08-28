Видеообзор поражения сборной Украины в стартовом матче с Сербией на ЧМ по волейболу

В субботу, 27 августа, в полськом Катовице мужская сборная Украины по волейболу провела матч первого тура чемпионата мира. Ей соперником была сборная Сербии, одержавшая сухую победу со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20).



В составе сербов, являющихся двукратными чемпионами Европы (выигрывали трофей в 2011 и 2019 годах), по 10 очков набрали доигровщики Марко Ивович и Урош Ковачевич, а также центральный блокирующий Марко Подрашчанин. У Украины 15 баллов на счету доигровщика Олега Плотницкого.

Украинцы в первой партии уступали со счётом 5:10, но свели отставание к минимуму – 11:12. При счёте 24:22 у сборной Украины было два сетбола, но команда их не реализовала. В итоге сет остался за сербами – 28:26. Во втором и третьем сетах украинцы характер игры оставался таким же – украинцы в основном были в роли догоняющих. Победа сербов стала закономерным итогом встречи.



29 августа сборная Сербии встретится с соперниками из Пуэрто-Рико, а сборная Украины сыграет с ещё одним лидером группы Тунисом, который в стартовом матче одержал победу.