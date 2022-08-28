Россиянку пытались не допустить до марафона The Comrades. Она добилась допуска в суде

Организаторы одного из старейших и массовых марафонов The Comrades Marathon попытались не допустить до участия в розыгрыше медалей 2022 года российскую легкоатлетку Александру Морозову, сообщает издание Eyewitness News.
Бронзовый призёр The Comrades Marathon – 2018 Морозова получила письмо о недопуске к марафону за три дня до старта. Решение организаторы обосновали рекомендациями World Athletics не допускать до участия в международных стартах российских легкоатлетов из-за ситуации на Украине.
Спортсменка подала в суд, который признал действия The Comrades Marathon незаконными. Организаторы не согласились с решением, но позже заявили, что готовы разрешить Морозовой участвовать в соревнованиях при условии, если она будет стартовать в самом конце группы. Но суд отклонил данное предложение. В итоге, Морозова вышла на старт гонки, которая проходит сегодня, 28 августа.
Во время The Comrades Marathon спортсмены преодолевают трассу протяжённостью 90 километров, которая проходит по территории южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Забег проводится впервые за последние два года, ранее его отменяли из-за коронавируса.
- 28 августа 2022
-
13:46
-
13:09
-
08:00
-
01:40
-
01:06
-
00:43
-
00:25
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:07
-
22:07
-
21:59
-
20:05
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:38
-
17:29
-
16:54
-
16:50
-
16:18
-
13:09
-
12:59
-
10:49
-
09:41
-
08:00
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:08
-
20:52
-
20:51
-
20:41
-
20:32
-
20:25
-
19:42