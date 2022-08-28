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Россиянку пытались не допустить до марафона The Comrades. Она добилась допуска в суде

Россиянку пытались не допустить до марафона The Comrades. Она добилась допуска в суде
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Организаторы одного из старейших и массовых марафонов The Comrades Marathon попытались не допустить до участия в розыгрыше медалей 2022 года российскую легкоатлетку Александру Морозову, сообщает издание Eyewitness News.

Бронзовый призёр The Comrades Marathon – 2018 Морозова получила письмо о недопуске к марафону за три дня до старта. Решение организаторы обосновали рекомендациями World Athletics не допускать до участия в международных стартах российских легкоатлетов из-за ситуации на Украине.

Спортсменка подала в суд, который признал действия The Comrades Marathon незаконными. Организаторы не согласились с решением, но позже заявили, что готовы разрешить Морозовой участвовать в соревнованиях при условии, если она будет стартовать в самом конце группы. Но суд отклонил данное предложение. В итоге, Морозова вышла на старт гонки, которая проходит сегодня, 28 августа.

Во время The Comrades Marathon спортсмены преодолевают трассу протяжённостью 90 километров, которая проходит по территории южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Забег проводится впервые за последние два года, ранее его отменяли из-за коронавируса.

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