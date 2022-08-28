Бразильцы одержали победу над сборной Японии на ЧМ по волейболу

В матче группы В чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Бразилии в трёх сетах выиграла у команды Японии. Итоговый счёт – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Бразилии Йоанди Леал Идальго (17). В составе соперников 10 очков набрал Юки Исикава.



Для бразильцев эта победа стала второй − с пятью очками они возглавляют группу. Японцы – на втором месте.

В заключительном туре сборная Бразилии сыграет с Катаром, а команда Японии поборется с командой Кубы. Матчи пройдут 30 августа.



Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.