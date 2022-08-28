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Бразильцы одержали победу над сборной Японии на ЧМ по волейболу

Бразильцы одержали победу над сборной Японии на ЧМ по волейболу
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В матче группы В чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Бразилии в трёх сетах выиграла у команды Японии. Итоговый счёт – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Бразилии Йоанди Леал Идальго (17). В составе соперников 10 очков набрал Юки Исикава.

Для бразильцев эта победа стала второй − с пятью очками они возглавляют группу. Японцы – на втором месте.

ЧМ-2022 (м). Группа B. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Япония

В заключительном туре сборная Бразилии сыграет с Катаром, а команда Японии поборется с командой Кубы. Матчи пройдут 30 августа.

Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.

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