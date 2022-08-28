Бразильцы одержали победу над сборной Японии на ЧМ по волейболу
Поделиться
В матче группы В чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Бразилии в трёх сетах выиграла у команды Японии. Итоговый счёт – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Бразилии Йоанди Леал Идальго (17). В составе соперников 10 очков набрал Юки Исикава.
Для бразильцев эта победа стала второй − с пятью очками они возглавляют группу. Японцы – на втором месте.
ЧМ-2022 (м). Группа B. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Япония
В заключительном туре сборная Бразилии сыграет с Катаром, а команда Японии поборется с командой Кубы. Матчи пройдут 30 августа.
Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.
Новость по темеСборная Кубы выиграла у Катара на ЧМ по волейболу
Комментарии
- 28 августа 2022
-
16:47
-
16:22
-
13:46
-
13:09
-
08:00
-
01:40
-
01:06
-
00:43
-
00:25
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:07
-
22:07
-
21:59
-
20:05
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:38
-
17:29
-
16:54
-
16:50
-
16:18
-
13:09
-
12:59
-
10:49
-
09:41
-
08:00
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:08
-
20:52
-
20:51
-
20:41
-
20:32
Партнерский контент