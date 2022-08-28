Сергей Шубенков уверенно выиграл Спартакиаду в беге на 110 метров с барьерами

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал чемпионом Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, которая проходит в Челябинске.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,30 секунды. Второе место занял Анатолий Киселёв (13,74), тройку призёров замкнул Артём Макаренко (13,79).

Всероссийская Спартакиада — 2022 стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Напомним, у Шубенкова нет наград с Олимпийских игр. В 2012 году Шубенков провалил полуфинал, в 2016-м не выступал из-за отстранения российских легкоатлетов, а в Токио-2020 травмировался перед самым стартом.