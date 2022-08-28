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Шубенков: я завидую Маше Ласицкене и Анжелике Сидоровой, они две красоточки

Шубенков: я завидую Маше Ласицкене и Анжелике Сидоровой, они две красоточки
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Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков восхитился результатами легкоатлеток Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене.

«Я завидую Маше и Анжелике, они две красоточки, — сказал Шубенков. — Маша прыгает два метра, Анжелика с шестом — 4,90 метра. Это как я за 13,00 секунды пробегу свою дистанцию. Они почему-то могут это делать, а я нет, и я завидую, что так не умею.

Сегодняшний результат тоже неплохой, особенно с учётом того, сколько я нацеплял барьеров. Сезон был своеобразный и интересный. Как и говорил вначале, он стал для меня проходящим, и что хотели мы на тренировках, то попробовали и посмотрели, как это получается на соревнованиях», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Сегодня, 28 августа, Сергей стал чемпионом Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, которая проходит в Челябинске. Шубенков преодолел дистанцию за 13,30 секунды. Второе место занял Анатолий Киселёв (13,74), тройку призёров замкнул Артём Макаренко (13,79).

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