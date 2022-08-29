Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 28 августа, турнирная таблица

28 августа завершились первые матчи 2-го тура мужского чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении. Игры проходили в группах B, С и D.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины

Групповой этап. 28 августа, воскресенье



Группа B. Бразилия – Япония – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)

Группа B. Куба – Катар – 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19)



Группа C. США – Болгария – 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)

Группа C. Польша – Мексика – 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)



Группа D. Франция – Словения – 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 34:32, 15:7)

Группа D. Германия – Камерун – 3:0 (30:28, 25:14, 25:19)

29 августа пройдут матчи в группах A, E и F. Чемпионат мира по волейболу в Польше и Словении проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является сборная Польши.