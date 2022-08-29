Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 28 августа, турнирная таблица
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28 августа завершились первые матчи 2-го тура мужского чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении. Игры проходили в группах B, С и D.
Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
Групповой этап. 28 августа, воскресенье
Группа B. Бразилия – Япония – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)
Группа B. Куба – Катар – 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19)
Группа C. США – Болгария – 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)
Группа C. Польша – Мексика – 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)
Группа D. Франция – Словения – 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 34:32, 15:7)
Группа D. Германия – Камерун – 3:0 (30:28, 25:14, 25:19)
29 августа пройдут матчи в группах A, E и F. Чемпионат мира по волейболу в Польше и Словении проходит с 26 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является сборная Польши.
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