Франция в пяти сетах одолела Словению на ЧМ по волейболу

Сборная Франции на арене «Стожице» (Любляна, Словения) переиграла Словению на чемпионате мира по волейболу среди мужчин.

Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 34:32, 15:7) в пользу французов. Самым результативным игроком матча стал доигровщик Франции Эрвен Нгапет, набравший 23 очка. У хозяев отличились диагональный Тончек Штерн (16) и доигровщики Тине Урнаут (16) и Клемен Чебуль (17).

Франция набрала два балла и после 2-го тура расположилась на первом месте в группе D с пятью очками. У Словении, идущей второй, четыре очка, а Германия стала третьей с тремя набранными баллами. Последним идёт Камерун, пока не выигравший на мировом первенстве ни сета.

В третьем раунде сборная Франции сыграет с Камеруном, а Словении предстоит провести матч с Германией.