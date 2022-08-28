Сборная Польши добыла вторую победу на ЧМ по волейболу, обыграв сборную Мексики
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В матче группы C чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Польши выиграла у команды Мексики. Итоговый счёт – 3:0 (25:17, 25:14, 25:19). Встреча проходила в спорткомплексе «Сподек» в Катовице (Польша). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Польши Томаш Форналь (10). В составе соперников 14 очков набрал Диего Гонсалес.
Для поляков эта победа стала второй на турнире − с шестью очками они делят первое место в группе со сборной США. Мексиканцы – на последнем месте.
В заключительном туре сборная Польши сыграет с США, а команда Мексики встретится со сборной Болгарии. Матчи пройдут 30 августа.
Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.
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