Сборная Польши добыла вторую победу на ЧМ по волейболу, обыграв сборную Мексики

В матче группы C чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Польши выиграла у команды Мексики. Итоговый счёт – 3:0 (25:17, 25:14, 25:19). Встреча проходила в спорткомплексе «Сподек» в Катовице (Польша). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Польши Томаш Форналь (10). В составе соперников 14 очков набрал Диего Гонсалес.

Для поляков эта победа стала второй на турнире − с шестью очками они делят первое место в группе со сборной США. Мексиканцы – на последнем месте.

В заключительном туре сборная Польши сыграет с США, а команда Мексики встретится со сборной Болгарии. Матчи пройдут 30 августа.



Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.