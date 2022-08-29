Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 29 августа

29 августа на чемпионате мира по волейболу завершится 2-й тур. На аренах Словении и Польши пройдут матчи в группах A, E и F.

Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины

Групповой этап. 29 августа, понедельник (время – московское)

Группа E. Канада – Китай – 12:00

Группа F. Аргентина – Нидерланды – 15:00

Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 18:30

Группа F. Иран – Египет – 18:30

Группа A. Украина – Тунис – 21:30

Группа E. Италия – Турция – 22:15

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября. Ранее определились первые участники 1/8 финала ЧМ. В следующую стадию досрочно вышли сборные Польши и США, переигравшие своих соперников по группе Болгарию и Мексику и набравшие по шесть очков перед заключительным туром.