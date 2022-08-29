Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 29 августа
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29 августа на чемпионате мира по волейболу завершится 2-й тур. На аренах Словении и Польши пройдут матчи в группах A, E и F.
Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Групповой этап. 29 августа, понедельник (время – московское)
Группа E. Канада – Китай – 12:00
Группа F. Аргентина – Нидерланды – 15:00
Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 18:30
Группа F. Иран – Египет – 18:30
Группа A. Украина – Тунис – 21:30
Группа E. Италия – Турция – 22:15
Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября. Ранее определились первые участники 1/8 финала ЧМ. В следующую стадию досрочно вышли сборные Польши и США, переигравшие своих соперников по группе Болгарию и Мексику и набравшие по шесть очков перед заключительным туром.
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